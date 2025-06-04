Киевские власти, организовавшие серию терактов на территории России, вынуждают Москву прекратить переговоры о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

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«Главная цель терактов, организованных Киевом, — вынудить Россию прекратить переговоры. Потому что переговоры для Зеленского и его окружения — подобно смерти», — заявил Родион Мирошник «Известиям».

Он подчеркнул, что атаки и диверсии на российской территории стали инструментом давления со стороны Киева.

Замглавы МИД РФ Грушко: Стамбул останется площадкой переговоров России и Украины

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что целью переговоров с Украиной является устранение причин конфликта и обеспечение интересов России, при этом отмечая влияние внешних кураторов на действия Киева. Посол Родион Мирошник также заявлял, что заявления украинских властей о готовности к прекращению огня направлены на получение времени для перевооружения.