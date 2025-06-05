Небензя: СБ ООН вновь убедился в том, кто играет в геополитические игры

Совет Безопасности ООН убедился в том, кто действительно хочет мира, а кто продолжает играть в геополитические игры, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

По его словам, в очередной раз совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберёг бы Газу и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.

«Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет. Думаю, все мы сегодня получили ещё одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто продолжает играть в геополитические игры», — подчеркнул Небензя.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в Дохе ранее заявил, что мировое сообщество должно принудить Израиль к миру в секторе Газа.