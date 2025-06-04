В Госдуме призвали использовать против Украины израильские методы борьбы с террористами

Шеремет: России нужно использовать методы Израиля в борьбе с терактами Украины
России нужно использовать израильский опыт для борьбы с терактами Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По его словам, украинская сторона своими терактами обесценила усилия по мирному урегулированию. Он отметил, что в настоящее время мяч находится на стороне России.
«Его нужно вернуть прицельно и выверенно, дождавшись, когда киевский режим вылезет из своих нор и укрытий. Взять на вооружение эффективные израильские методы ведения боевых действий... в отношении террористов и военных преступников», — сказал депутат.
1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.
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При этом газета Le Monde обращала внимание на то, что украинская атака по российским военным аэродромам беспилотниками не могла быть осуществлена без спутниковой связи США.
Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп не был заранее проинформирован Украиной о планах терактов на авиабазах на территории России.
Ранее Песков ответил на вопрос о реакции Путина на атаки Украины.