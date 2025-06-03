В Госдуме призвали усилить контроль за соцсетями выходцев из Украины

За последними терактами в России стояли большие группы людей, которых «никто не увидел», сказал в эфире НСН Виктор Соболев, а Сергей Гончаров указал на пять миллионов беженцев из зоны СВО. Инциденты с поездами в Брянской и Курской областях, а также атака на аэродромы в Иркутской и Мурманской областях говорят о недоработках спецслужб, заявили в интервью НСН член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев и почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Ранее стало известно, что после атаки беспилотников на военный аэродром в Иркутской области объявили в розыск владельца фур, из которых вылетали дроны со взрывчаткой. Оказалось, что это 37-летний уроженец Украины Артем Тимофеев, работавший там диджеем, а несколько лет назад переехавший в Челябинскую область и открывший в 2024 году ИП по грузоперевозкам. Журналисты нашли в его соцсетях фото с Евромайдана, а также поездок в украинские города. Соболев отметил, что проблема не только в Тимофееве.

«Даже если владелец фур прибыл с Украины, это еще ни о чем не говорит. Эти фуры и дроны нужно было смонтировать, оборудовать так, чтобы дроны вылетели из фуры. Это большая группа людей. То, что этого никто не видел и не предупредил теракт, - необходимо делать очень серьезные выводы. Когда мосты взорвали и погибло столько людей - это же тоже большая группа, и наверняка там не все граждане Украины. Нужно разобраться у себя, усилить всю нашу составляющую по оперативной работе и в органах ФСБ, и в органах МВД, подключить Службу внешней разведки и так далее. И социальные сети нужно отслеживать. У нас айтишников скоро будет больше, чем финансистов и экономистов вместе взятых. А какая польза от них? Должны быть органы в службах соответствующих, отслеживающие это все», - сказал Соболев.

Со своей стороны, Сергей Гончаров указал НСН на беженцев из зоны спецоперации.

«На сегодняшний момент в нашей стране находится порядка 5-5,5 миллионов так называемых беженцев, которые прибыли к нам с наших новых территорий. Они должны были проходить фильтрацию, проверку: что они с собой везут, кто они такие? Однако по факту эта фильтрация заключалась в том, что стоял солдат с автоматом и пропускал всех подряд: все машины, фуры и так далее. В итоге мы получили, что получили. Насколько я понимаю на сегодняшний день мы не имеем классной и серьезной агентурно-оперативной работы. Должна же быть база людей, приехавших к нам из Украины. Непонятно, почему наши спецслужбы не смогли это все проверить», - посетовал Гончаров.

По последним данным Следственного комитета РФ, в результате терактов с поездами в Брянской и Курской областях, произошедших в ночь на 1 июня, семь человек погибли, а 113 пострадали. Кроме того, в Минобороны РФ сообщили в первый день лета об атаках дронами аэродромов в пяти регионах страны: Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях, напоминает «Радиоточка НСН».