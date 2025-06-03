В МИД Турции оценили встречу делегаций России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации России и Украины пришли на встречу в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на результат. Его слова приводит РИА Новости.

«Стороны пришли на встречу подготовленными, была нацеленность на результат», — отметил глава ведомства.

2 июня состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Встреча продлилась более часа. Третий раунд переговоров России и Украины ожидается также в Стамбуле.