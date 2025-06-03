В Турции заявили о достижении согласия между РФ и Украиной по следующей встрече

Россия и Украина пришли к согласию по следующему раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

«Стороны пришли к согласию о следующем раунде переговоров. Мы ждем эту встречу», — сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

3 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что договоренности, достигнутые в ходе встреч делегаций России и Украины в Стамбуле, очень важны и будут реализованы. Он отметил, что в целом тема урегулирования украинского конфликта чрезвычайно сложна и состоит из множества нюансов.