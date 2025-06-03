Балицкий доложил Путину о возобновлении электроснабжения на Запорожье

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в телефонном разговоре доложил президенту РФ Владимиру Путину о восстановлении электроснабжения населенных пунктов региона после атаки ВСУ.

"В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию. Все процессы и нештатные ситуации находятся на личном контроле президента, и, конечно, мы ощущаем огромную поддержку со стороны Владимира Владимировича, правительства России и администрации президента", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Кроме того, Балицкий в телефонном разговоре доложил Путину, что за время ликвидации последствий ударов ВСУ нарушений правопорядка и случаев мародерства не было.