Балицкий доложил Путину о возобновлении электроснабжения на Запорожье
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в телефонном разговоре доложил президенту РФ Владимиру Путину о восстановлении электроснабжения населенных пунктов региона после атаки ВСУ.
"В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию. Все процессы и нештатные ситуации находятся на личном контроле президента, и, конечно, мы ощущаем огромную поддержку со стороны Владимира Владимировича, правительства России и администрации президента", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Кроме того, Балицкий в телефонном разговоре доложил Путину, что за время ликвидации последствий ударов ВСУ нарушений правопорядка и случаев мародерства не было.
"Доложил президенту, что за время ликвидации последствий террористической атаки киевских нацистов на объекты критической инфраструктуры Запорожской области нарушений правопорядка, случаев мародерства и иных происшествий допущено не было", - написал он.