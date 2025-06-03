Мэр Саратова рассказал о фейковых сообщениях об угрозе атаки на военные объекты

Фейковые сообщения о введенном в Саратовской области режиме повышенной готовности из-за риска атаки на военную инфраструктуру распространяются в интернете. Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев в Telegram-канале.

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«В сети распространяется недостоверная информация от моего имени и от имени Росгвардии по Саратовской области», — написал он, опубликовав скриншот с неизвестного Telegram-канала.

На нем запечатлена видеозапись с человеком, похожим на Исаева, и написано, что в регионе введен режим повышенной готовности силовых и экстренных служб в связи с риском атаки на объекты военной инфраструктуры.

Исаев заявил, что эти материалы созданы при помощи нейросети и не являются достоверными.

Глава Саратова призвал граждан доверять только официальным каналам информации.

До этого «Лента.ру» сообщила, что видео, которое распространяется в соцсетях с якобы уничтожением 40 российских бомбардировщиков, оказалось кадрами из компьютерной игры.