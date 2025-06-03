Признание Украиной территорий Донбасса и Крыма частью России должно стать отправной точкой для построения дальнейших отношений между странами, признание - вопрос исторической правды и справедливости, такое мнение выразила ТАСС сенатор от Луганской Народной Республики (ЛНР) Ольга Бас, комментируя меморандум российской стороны по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

ТАСС опубликовал текст российского меморандума. Документ предполагает окончательное урегулирование на Украине, в том числе отказ Киева от радикального националистического курса, защиту русскоязычных жителей страны и полный вывод украинских формирований с территории российских регионов, в том числе присоединившихся к РФ после 2022 года.

"Признание Крыма и Донбасса в составе России - это вопрос справедливости и исторической правды. Считаю, что это признание должно стать основой для дальнейших отношений между нашими народами. Нейтралитет Украины - это также важный аспект, который позволит избежать дальнейшей эскалации конфликта и обеспечит стабильность. Надеюсь, что Украина сможет найти свой путь без внешнего давления", - сказала Бас.

Сенатор добавила, что выборы и амнистии на Украине станут шагами, которые могут способствовать примирению и восстановлению доверия между сторонами конфликта, а полное прекращение огня и отвод войск киевского режима "создадут условия для нормализации жизни на территориях, которые пострадали от украинской агрессии".

"Как сенатор от ЛНР я могу сказать, что предложенный меморандум РФ представляет собой важный шаг к разрешению конфликта и восстановлению мира на нашей земле. Мы видим в этом документе возможность для Украины и России начать диалог, который приведет к долгожданному прекращению боевых действий", - отметила Бас.

Второй раунд возобновленных прямых переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта.