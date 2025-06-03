В РФ назвали позорищем избрание Бербок председателем ГА ООН

Избрание бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок председателем юбилейной 80-й сессии Генассамблеи ООН является «позорищем» для организации. Такое мнение высказал замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Бербок избрали председателем 80-й сессии ГА ООН. Она была единственным кандидатом на эту должность.

«Это дама, которая была ходячим анекдотом, по-другому не назовешь. С образованием, я даже не понимаю, какое у нее образование было. Протащили ее, пользуясь тем, что других альтернатив не было. По-моему, это позорище для организации. Просто позорище», — прокомментировал это Климов.

Также, по его словам, избрание Бербок является свидетельством влияния западных структур в секретариате ГА ООН.