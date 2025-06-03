Хинштейн высказался о признании терактом подрыва мостов в Курской и Брянской областях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали мосты в Курской и Брянской областях для запугивания общества. Об этом заявил врио курского губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Следственный комитет (СК) России признал взрывы на объектах терактом.

«Как заявили в СК, преступники максимальной точно спланировали подрывы так, чтобы под удар попали сотни мирных граждан. Все это делалось с одной целью — запугать наш народ, подорвать общество», — написал чиновник.

В воскресенье, 1 июня, в Брянской и Курской областях были взорваны мосты. Поезд, следовавший по одному из них, был пассажирским. В СК России происшествия квалифицировали как террористический акт. В результате 113 человек пострадали, в их числе есть дети. Еще семерых спасти не удалось.