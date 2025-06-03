В Госдуме обвинили западные спецслужбы в причастности к атаке ВСУ на аэродромы РФ

Газета.Ru

К атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские аэродромы причастны западные спецслужбы. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

В Госдуме обвинили западные спецслужбы в причастности к атаке ВСУ на аэродромы РФ
© РИА Новости
«Нет сомнений, что не обошлось без западных спецслужб. Виден почерк Ми-6 с их обычным массированным медийным сопровождением, но ведь они с ЦРУ часто ходят парой, а американские разведчики занимают целый этаж в здании СБУ на улице Владимирской в Киеве», — сказал депутат.

Журавлев добавил, что правительство Украины могло самостоятельно спланировать операцию. Однако, по словам первого зампреда думского комитета, западные партнеры Киева были уведомлены о планируемых мерах.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

В ходе операции были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию России и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам.

промо изображение