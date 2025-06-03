Лавров отметил востребованность диалога с Индией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве со специальным помощником премьер-министра Пакистана Сейдом Тариком Фатеми подчеркнул востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия, региональной и международной безопасности. Фатеми проинформировал о позиции Пакистана относительно ситуации в пакистано-индийских отношениях. С российской стороны подчеркнута востребованность прямого диалога и повышения уровня взаимного доверия между Нью-Дели и Исламабадом", - указали в министерстве.