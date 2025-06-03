В России отреагировали на попытку атаки на Крымский мост

Попытки атак на Крымский мост — акт устрашения для давления на переговорный процесс, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Свое мнение депутат высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Надо быть внимательнее всем. Это такой акт устрашения, продавливание, когда идут переговоры, чтобы свои пункты отстоять, надо нас напугать. Это не работает», — сказала Журова.

Она отметила, что Крымский мост — очень значимый для России объект.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ») сообщил, что на Крымский мост была совершена попытка нападения. Канал опубликовал видео подводного взрыва якобы в районе одной из опор, изначально размещенное украинскими спецслужбами.

СБУ заявила о подводном взрыве в районе Крымского моста

Сейчас известно, что с обеих сторон Крымского моста затруднения в проезде к досмотровым пунктам отсутствуют.