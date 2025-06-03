Путин освободил от должности замглавы МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС Илью Денисова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника внутренней службы Денисова Илью Павловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе.

Указ главы государства вступает в силу со вторника, 3 июня.

Путин другим указом также стало известно в мае. 32-летний священник попал под удар реактивной системы залпового огня HIMARS.

1 апреля Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Вячеслава Бутко заместителем главы МЧС. Бутко до этого работал начальником Академии государственной противопожарной службы МЧС.