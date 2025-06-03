В России предсказали реакцию Киева на переданный меморандум

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров предположил, что реакция Киева на российский меморандум будет негативной.

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Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Сценарий [развития переговорного процесса] подробно изложен в нашем меморандуме. Я сейчас внимательно его изучаю. Я не знаю пока отношение Украины к нашим предложениям. Думаю, оно будет негативным. Хотя мы ничего нового там не попросили», — отметил Джабаров.

Сенатор напомнил, что по многим вопросам позиция России была озвучена еще в декабре 2021 года.

«Как сейчас отреагирует Украина, я не знаю. Думаю, что будет негативная реакция. Надо подождать официальной реакции и продолжать пока делать свое дело. Наши военные знают, что надо делать, и делают», — Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам.

Опубликован текст меморандума России по Украине

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что проект предложенного Киеву российского меморандума направлен на устранение первопричин конфликта на Украине. По его словам, документ должен устранить причины конфликта за счет своей поливариантности и множества содержащихся в нем предложений. При этом Песков подчеркнул, что тема урегулирования чрезвычайно сложна и содержит большое количество нюансов.