Миронов предложил ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма

Дума ТВ

Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, оправдание нацистской или экстремистской идеологии, дополнить такими составами статьи 282 и 282.4 УК РФ. По его словам, поправки в Уголовный кодекс с коллегой по фракции Мариной Ким направили на отзыв Верховного суда и Правительства РФ.

Миронов предложил ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма
© РИА Новости

Сегодня неонацизм расцвел не только на Украине, где официально прославляют мерзавцев вроде Бандеры. В западных странах мы также видим опасное возрождение нацистских идей, активизацию ультраправых организаций. Отголоски этих процессов затрагивают и Россию, написал Миронов в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что нужно поставить заслон распространению нацистской идеологии в виде жесткого уголовного наказания за ее поддержку и пропаганду.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала о создании законопроекта, который будет предусматривать ответственность за отрицание геноцида советского народа. 

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