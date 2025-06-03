Лидер фракции СРЗП Сергей Миронов предложил ввести уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, оправдание нацистской или экстремистской идеологии, дополнить такими составами статьи 282 и 282.4 УК РФ. По его словам, поправки в Уголовный кодекс с коллегой по фракции Мариной Ким направили на отзыв Верховного суда и Правительства РФ.

Сегодня неонацизм расцвел не только на Украине, где официально прославляют мерзавцев вроде Бандеры. В западных странах мы также видим опасное возрождение нацистских идей, активизацию ультраправых организаций. Отголоски этих процессов затрагивают и Россию, написал Миронов в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что нужно поставить заслон распространению нацистской идеологии в виде жесткого уголовного наказания за ее поддержку и пропаганду.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая рассказала о создании законопроекта, который будет предусматривать ответственность за отрицание геноцида советского народа.