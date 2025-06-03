В Кремле раскрыли детали публикации российского меморандума по Украине

Решение о публикации российского меморандума по Украине принял глава переговорной делегации и помощник президента России Владимир Мединский.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Меморандум сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне, состоялось обсуждение. Состоялась также де-факто публикация украинского документа, который был нам передан. Он хотя был опубликован еще до того, как сели за стол переговоров, но после обсуждение по нему первое состоялось. Было принято такое решение главой нашей переговорной группы», — рассказал Песков.

Опубликован текст меморандума России по Украине

Официальный представитель Кремля также объяснил цели российского меморандума по Украине. По его словам, документ должен устранить причины конфликта за счет своей поливариантности и множества содержащихся в нем предложений.