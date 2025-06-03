В Кремле прокомментировали результаты выборов президента в Польше

Победа на выборах президента Польши кандидата от оппозиционной правой партии «Право и справедливость» Кароля Навроцкого является внутренним делом республики. Такое заявление в ходе брифинга сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, следили ли в Кремле за ситуацией.

«Это внутреннее дело поляков. Поляки проголосовали за того, за кого они хотели проголосовать», – сказал пресс-секретарь президента России, оценивая итоги голосования.

2 июня избирком республики объявил о победе на президентских выборах оппозиционера Кароля Навроцокого. Он набрал больше 50% голосов. Его конкурент Рафал Тшасковский, несмотря на экзитполы, набрал 49% голосов.

По информации издания The Wall Street Journal, ряд экспертов заявили, что успех нового президента Польши напрямую связан с лояльностью к его кандидатуре главы США Дональда Трампа.