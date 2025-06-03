Песков: в ближайших планах разговора Путина с Эрдоганом нет

Организовать телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана возможно при необходимости, но на ближайшие дни таких планов нет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Так же, как и с [разговором с президентом США Дональдом] Трампом, - при необходимости. При необходимости они быстро созваниваются. Пока в графике на ближайшие дни у президента нет такого разговора", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля планы организовать телефонный разговор российского и турецкого лидеров по итогам состоявшегося в Стамбуле второго раунда прямых российско-украинских переговоров.