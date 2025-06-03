Песков прокомментировал сообщения о поездке Ермака в Вашингтон

Россия имеет свои каналы связи с США и продолжает поддерживать диалог с Вашингтоном. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о поездке главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Штаты с целью поделиться итогами переговоров в Стамбуле.

«Мы имеем каналы для диалога с американской стороной и продолжаем использовать эти каналы для общения», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

3 июня Ермак прибыл в США в составе делегации, которую возглавляет министр экономики республики Юлия Свириденко, чтобы обсудить «важные вопросы», в том числе усиление санкционного давления на Россию.

Кроме того, представители Киева намерены затронуть «пропаганду россиян, связанную с вопросами церкви» и тему возвращения «депортированных детей». Украинская делегация проведет «немало встреч» с представителями обеих партий США, подчеркнул глава офиса Зеленского.

После стамбульских переговоров Ермак призывал к введению новых санкций против РФ.