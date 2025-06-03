Глава ЛДПР прокомментировал российский меморандум

Депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал переданный украинской стороне в Стамбуле меморандум России об условиях урегулирования конфликта. Его слова приводит Life.ru.

«Кто побеждает - диктует условия. На войне как на войне», - отметил Слуцкий.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Делегации стран обменялись документами, в которых изложили свои условия мирного урегулирования.

Меморандум России предполагает выборы на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения, вывод ВСУ с новых российских территорий, запрет на поставки зарубежных вооружений на Украину и международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе РФ.