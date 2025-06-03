В Думе предупредили об опасном для России сценарии переговоров

Глава комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что западные страны могут использовать переговоры России и Украины как тактическую передышку. Об этом депутат рассказал NEWS.ru.

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. Делегации стран обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования. По итогам переговоров Москва и Киев договорились об обмене пленными и телами погибших.

Россия предложила прекратить огонь на несколько дней на отдельных участках зоны боевых действий - чтобы собрать тела погибших. А Украина предложила провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.

По мнению Журавлева, ситуация вокруг переговоров может развиваться по одному из двух сценариев. Один из них предполагает «прекращение противостояния любой ценой».

«Либо мы и в самом деле держим курс на прекращение конфликта любой ценой, либо используем переговоры как тактическую передышку», - подчеркнул депутат.

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По мнению Журавлева, России необходимо учитывать, что передышку в таком случае получит не только Украина. Он подчеркнул, что у «всех западных структур» появится возможность перегруппироваться.