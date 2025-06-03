В Кремле прокомментировали слова украинского лидера Владимира Зеленского в адрес делегации России.

Свое мнение во вторник, 3 июня, выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Это неловкое и неудачное заявление, которое не соответствует переговорному духу, — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее глава киевского режима также пригрозил России новыми терактами. После завершения переговоров Зеленский заявил о возможных новых терактах, подчеркнув, что подобные действия направлены на то, чтобы «воспитать» российскую делегацию.

Однако, по данным немецкого издания Berliner Zeitung, президент Украины постепенно теряет авторитет перед военнослужащими из-за своей неспособности договориться с Россией о мире. Солдаты ВСУ также не хотят, чтобы лидер страны появлялся даже в своем родном городе — Кривом Роге.

Зеленский назвал представителей российской делегации на переговорах в Стамбуле идиотами

1 июня Министерство обороны России сообщило о теракте со стороны украинских войск с применением FPV-дронов, которые атаковали аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.