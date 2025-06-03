В Совфеде высказались о возможности полного запрета вейпов в России

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Введение полного запрета вейпов послужит важным сигналом обществу. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

В Совфеде высказались о возможности полного запрета вейпов в России
© РИА Новости

Чуть раньше глава Минпромторга РФ Антон Алиханов выступил за тотальный запрет вейпов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты поддержат такой законопроект, если он поступит от правительства.

Шейкин в беседе с ТАСС отметил, что запрет позволит устранить правовые лазейки и закрыть серый рынок. Кроме этого, он станет важным сигналом обществу о том, что государство не намерено мириться с подменой борьбы с курением продвижением другой, не менее вредной зависимости.

Ранее стало известно, что несколько законопроектов, посвященных защите жилищных прав сирот, были внесены в Государственную думу.

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