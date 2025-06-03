В Совфеде высказались о возможности полного запрета вейпов в России

Введение полного запрета вейпов послужит важным сигналом обществу. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

Чуть раньше глава Минпромторга РФ Антон Алиханов выступил за тотальный запрет вейпов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты поддержат такой законопроект, если он поступит от правительства.

Шейкин в беседе с ТАСС отметил, что запрет позволит устранить правовые лазейки и закрыть серый рынок. Кроме этого, он станет важным сигналом обществу о том, что государство не намерено мириться с подменой борьбы с курением продвижением другой, не менее вредной зависимости.

Ранее стало известно, что несколько законопроектов, посвященных защите жилищных прав сирот, были внесены в Государственную думу.