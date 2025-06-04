Сенаторы назначили Жаркову зампредом Конституционного суда

Совет Федерации на пленарном заседании 4 июня назначил Людмилу Жаркову на должность заместителя председателя Конституционного суда.

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"Людмила Михайловна отвечает всем требованиям, которые предъявляются данной должности по Конституции, федеральному законодательству. Людмила Михайловна является одним из опытнейших судей - с 1997 года является судьей Конституционного суда РФ, обладает огромным авторитетом в юридическом сообществе", - отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Людмила Жаркова - специалист по социальным вопросам и трудовому праву. Она родилась 3 сентября 1955 года в Петрозаводске. Окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета в 1979 году. В 1997 году окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "менеджмент". 11 июня 1997 года назначена судьей Конституционного суда РФ.