В Совфеде заявили об утрате управляемости НАТО

Организация Североатлантического договора (НАТО) утратила управляемость государствами-членами. Об этом заявил член Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

По словам сенатора, НАТО превратилось в нечто, «независящее от государств».

«Организация превратилась в нечто, не зависящее от государств и даже господствующее над ними. Это переворачивает с ног на голову всю логику и принципы международно-правовой системы. НАТО — это антипод суверенитета», — написал в блоге Косачев.

Ранее бывший американский дипломат Джеймс Джатрас заявил, что НАТО не планирует заканчивать конфронтацию с Россией.