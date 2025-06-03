В Госдуме назвали сроки и условия новых переговоров с Украиной

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что третий раунд переговоров Москвы и Киева пройдет до конца июня при условии, что Украина не будет пытаться атаковать объекты в российских регионах. Об этом депутат рассказал «Парламентской газете».

Второй раунд прямых переговоров России и Украины прошел 2 июня в Стамбуле. Делегации обменялись меморандумами, в которых изложены условия урегулирования. По итогам встречи Москва и Киев договорились об обмене пленными и телами погибших.

Россия предложила прекратить огонь на несколько дней на отдельных участках зоны боевых действий - чтобы собрать тела погибших. А Украина предложила провести еще одну встречу в период с 20 по 30 июня.

«Я полагаю, он [третий раунд переговоров - прим.ред.] не заставит себя ждать и пройдет уже до конца июня. Но при условии, конечно, что больше не повторятся события двух последних дней - я имею в виду, конечно, террористические акты в Брянской и Курской областях и попытку атаковать аэропорты стратегической авиации», - заявил Чепа.

Также он подчеркнул, что для России важно, как будет соблюдаться прекращение огня на отдельных участках. По его словам, от этого «в большой степени будет зависеть не только время третьего раунда, но и его содержание».

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Депутат назвал предложение по прекращению огня на несколько дней «одним из ключевых моментов». По мнению Чепы, эти дни также станут «некой моделью для отработки механизмов более длительного прекращения огня».