Голосование по кандидатуре бывшей главы МИД Германии Анналены Бербок на должность председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН прошло по запросу России. Об этом проинформировал РИА Новости источник во Всемирной Организации.

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В понедельник ГА ООН избрала Бербок председателем юбилейной 80-й сессии. В ее поддержку высказались 167 стран.

«Да, мы можем это подтвердить», — заявил собеседник агентства.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, попросила ли РФ проведения голосования по кандидатуре нового председателя Генеральной Ассамблеи.

Анналену Бербок избрали на пост председателя 80-й сессии ГА ООН

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Анналена Бербок не может быть главой Генеральной Ассамблеи ООН, так как она «наговорила много всего» и страдает «оголтелой русофобией».

В Германии же посетовали, что Анналена Бербок стремится стать председателем Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы украсить свое резюме.