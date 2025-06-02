В Совфеде прокомментировали реакцию Запада на ЧП под Брянском

Наталья Никонорова, член комитета Совфеда по международным делам, назвала плясками на костях циничные публикации в западных СМИ и соцсетях о гибели людей в ЧП с поездом в Брянской области. Об этом пишет ТАСС.

Вечером 31 мая пассажирский поезд сошел с рельсов в результате обрушения автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области. Погибли 7 человек, еще 104 пострадали.

Ряд западных политиков, общественных деятелей, релокантов позволил себе злорадные высказывания о ЧП и гибели людей.

«Пляски на костях не допускает ни одна мировая религия. Такое злорадство противно самой природе человека. Радующиеся трагедии раскрывают свое истинное лицо, только и всего», — отметила Никонорова.

По ее словам, реакция разнится в зависимости не только от враждебности той или иной персоны к России, но и от элементарной воспитанности.

Назван срок, необходимый для строительства нового моста в Брянской области

Напомним, что в 2024 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о словах сочувствия и поддержки с разных концов мира в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

Вместе с тем, заметила дипломат, представители ряда стран устроили «пляску на костях».