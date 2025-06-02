В МИД России предупредили о случаях отказа во въезде в Южную Корею по безвизу

В МИД России сообщили, что в некоторых случаях Южная Корея отказывает во въезде россиянам, которые приезжают в республику в безвизовом порядке.

«В ряде случаев российским гражданам, прибывшим в Республику Корея в безвизовом порядке, отказывают во въезде», — говорится в Telegram-канале консульского департамента внешнеполитического ведомства.

Безвизовый въезд для россиян в Южную Корею доступен на основании межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований 2013 года.

Но по одной из статей страны имеют право отказать во въезде или сократить срок пребывания на своей территории граждан другой стороны, присутствие которых они сочтут нежелательным, уточнили в департаменте.

Как ранее сообщали «Известия», Россия и КНР планируют согласовать новые условия безвиза в июне.