Меморандум РФ предполагает выборы на Украине после снятия военного положения
Меморандум России предполагает выборы на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Отмечается, что данное предложение прописано в меморандуме в качестве одного из вариантов условий прекращения огня.
«Отмена военного положения на Украине; объявление даты проведения выборов президента Украины и Верховной Рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения», — говорится в тексте документа.
Напомним, что второй раунд переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, 2 июня. На встрече делегации обменялись своими меморандумами по урегулированию конфликта. Российский документ предполагает вывод ВСУ с новых территорий РФ, запрет на поставки зарубежных вооружений на Украину и международное признание Крыма, Донбасса и Новороссии в составе РФ.