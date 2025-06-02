Дипмиссия России в Лондоне опровергла заявления британских властей о ежедневных кибератаках, якобы организуемых РФ против Соединенного Королевства. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания переходит в режим готовности к войне. По его словам, королевство «не может игнорировать» угрозу, исходящую от России.

Дипломаты пояснили, что Россия категорически отвергает «подложные и нелепые обвинения» в кибератаках.

«Лейбористы продолжают использовать русофобию, чтобы скрыть свою экономическую беспомощность и оправдать рост военных расходов», — отметили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что Россия не представляет опасности для Соединенного Королевства и его жителей.

«Мы не планируем никаких агрессивных действий и не собираемся нападать на Великобританию. Нам это совершенно не нужно и не интересно», — уточнили в дипмиссии.

Ранее посольство сообщило о том, что Лондон планирует «милитаризировать инфополе» для противостояния России.