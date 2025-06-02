Журналист The Wall Street Journal Мэтью Люксмур испугался брать интервью у главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, хотя сам его просил об этом. О ситуации рассказал корреспондент RT Костантин Придыбайло.

По его словам, Мединский предложил Люксмуру поговорить в машине по дороге в аэропорт, поскольку России важно, чтобы американцы понимали истинное положение дел.

Журналист сначала отказывался, совещался с редакцией и буквально минуту провёл в автомобиле российского политика, после чего вышел.

«Наш западный коллега уходит куда-то вдаль, The Wall Street Journal не получит эксклюзив от Владимира Мединского», — добавил Придыбайло.

Также он сообщил, что Мединский выехал из отеля в аэропорт.