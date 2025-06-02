Мединский и Умеров провели двустороннюю встречу

Главы делегаций России и Украины Владимир Мединский и Рустем Умеров перед встречей делегаций провели переговоры, которые длились два с половиной часа. Об этом ТАСС сообщил источник.

По словам собеседника агентства, встреча Мединского и Умерова «предопределила эффективный ход дальнейших переговоров».

Согласно информации корреспондента ВГТРК Дениса Давыдова, слова которого приводит РИА Новости, российская и украинские делегации приехали во дворец Чигаран вовремя, но переговоры началась почти с двухчасовой задержкой. Журналист отметил, что в это время глава МИД Турции Хакан Фидан сначала по отдельности пообщался с Мединским и Умеровым, а затем провел встречу сразу с ними обоими.

Напомним, что второй раунд переговоров РФ и Украины прошел в Стамбуле в понедельник, 2 июня. На встрече делегации обменялись своими меморандумами по урегулированию конфликта, а также договорились об очередном обмене пленными.