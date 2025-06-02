Мединский рассказал о российском меморандуме по урегулированию конфликта

Меморандум России является комплексным предложением по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращения огня. Это не ультиматум, заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, пишет ТАСС.

«Это как раз совсем не ультиматум. Это предложение, которое по-настоящему позволит достичь настоящего мира. Или, по меньшей мере, прекратить огонь и сделать огромный шаг к достижению долгосрочного мира», — сказал помощник российского лидера.

До этого Мединский рассказал, что проект российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине состоит из двух частей. По его словам, в первой части говорится, как достичь «настоящего долгосрочного мира», а во второй — какие необходимы шаги, чтобы добиться полноценного прекращения огня.

1 июня агентство Reuters раскрыло содержание украинского меморандума о прекращении огня. В документе, в частности, предлагается полное и безусловное прекращение огня, а также обмен пленными по формуле «всех на всех».

В меморандуме также предполагается возможность вступления Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, Киев отказывается признавать контроль РФ над утраченными с февраля 2014 года территориями.