РФ предложила Украине прекратить огонь на отдельных участках фронта

Россия предложила Украине на переговорах в Стамбуле конкретное прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта. Об этом сообщил глава делегации РФ и помощник президента Владимир Мединский, передает ТАСС.

«Мы предложили конкретно прекращения огня на два или три дня на отдельных участках фронта. Это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими», — сказал он.

По словам Мединского, прекращение огня, включая запрет на использование дронов, необходимо для того, чтобы дать военным забрать тела погибших с нейтральной территории.

«Их солдат в этой серой зоне намного больше. Мы хотим создать условия, чтобы эти тела погибших были собраны. И тут же быстро переданы для захоронения по-христиански», — добавил он.

Напомним, что второй раунд переговоров России и Украины прошел сегодня, 2 июня, в Стамбуле. На встрече делегации обменялись своими меморандумами по урегулированию конфликта, а также договорились об очередном обмене пленными.