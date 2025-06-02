Мединский призвал Киев «не устраивать шоу для европейских старушек»

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский призвал украинскую сторону «не устраивать шоу для европейских старушек», рассказал в соцсетях журналист The Economist Оливер Кэрролл. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина передала России в Стамбуле список «сотен похищенных украинских детей».

«Не устраивайте шоу для бездетных европейских старушек», — процитировал Кэрролл слова Мединского при передаче перечня.

Напомним, что в Стамбуле в понедельник, 2 июня, прошел второй раунд переговоров российской и украинской делегаций.

Стороны обсудили вопросы гуманитарного характера — обмен пленными, прекращение огня на линии противостояния.