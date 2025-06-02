Российские военнослужащие в ходе спецоперации ведут себя по отношению к детям так же ответственно, как вели себя советские солдаты в Берлине.

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский, пишет ТАСС.

«Наши солдаты ведут себя так, как вели советские солдаты в Берлине», — сказал он.

Мединский напомнил, что в центре Берлина стоит памятник советскому сержанту Масалову, который, рискуя жизнью, вытаскивал немецких детей из-под огня. Помощник президента отметил, что так же поступают и российские солдаты.

По его словам, Украина ведет по этому вопросу «постыдную пиар-кампанию», которую нужно пресечь, поскольку от нее детям и их родителям только хуже.

«Каждый ребенок обязательно найдет своих родителей. Все семьи воссоединятся. И с той, и с другой стороны, мы над этим работаем», — подчеркнул Мединский.

Также он прокомментировал призыв украинской стороны вернуть детей. Мединский подчеркнул, что нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только те, кого бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ спасли. Он добавил, что Украина передала России список из 339 фамилий детей для возвращения, и по каждой из них российская сторона будет отрабатывать.

До этого журналист британского издания The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что на переговорах Мединский якобы отреагировал на требование Украины вернуть детей фразой «не устраивайте шоу для сострадательных бездетных европейских старушек».