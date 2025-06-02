Захарова взялась за топор на встрече с белорусским коллегой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела встречу со своим белорусским коллегой Русланом Варанковым, после чего они взялись за топор и сфотографировались. Совместную фотографию дипломатов показало министерство иностранных дел Белоруссии в социальной сети «ВКонтакте».

Как видно на опубликованном снимке, официальный представитель МИД России и пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии стоят рядом, обеими руками держась за топор производства Минского тракторного завода (МТЗ).

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«Первая договоренность достигнута и принята к реализации — рубить правду матку сообща белорусским топором МТЗ», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее в сети появилось видео, на котором президент Белоруссии Александр Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках. По его словам, инструмент оказался хорошим, однако производителям есть над чем поработать.