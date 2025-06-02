В России назвали реализуемый пункт меморандума Украины

Пункт меморандума Украины об обмене пленными кажется реалистичным и реализуемым, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

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Она заметила, что прекращение огня также теоретически возможно, но в случае, если Киев будет соблюдать все условия.

«Можно реализовать и встречу на уровне лидеров государств, и прекращение огня. Просто нужно, чтобы Украина тоже прекратила огонь и перестала заниматься терроризмом на нашей территории», — сказала политик.

Также вероятным Журова назвала обмен пленными. Депутат заметила, что по возможности следует обменивать как можно больше людей.

«Обмен пленными — это само собой. Это нормально человеческое желание, нормальное стремление руководителя страны вернуть своих граждан. Мы это и делаем, пусть в несколько меньших объемах, чем хотелось бы. Обменять всех на всех тоже возможно, но только по-честному», — уточнила Журова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от встречи с российской делегацией в Стамбуле Украина ожидает прекращения огня и обмена пленными. Также он сообщил, что Киев ожидает встречи с Россией на уровне лидеров государств.