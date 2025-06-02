Глава МИД Турции дал напутствие делегациям России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вступительном слове перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле выразил надежду на их результативность. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы в первую очередь ожидаем, что переговоры будут продуктивными, будет достигнут конкретный прогресс и желаемый результат в кратчайшие сроки», — сказал он.

Глава турецкого МИД также подчеркнул готовность Анкары предпринять все возможные шаги для содействия урегулированию конфликта на Украине и поблагодарил стороны за доверие, оказанное Турции как переговорной площадке.

2 июня в Стамбуле стартовала встреча делегаций России и Украины. Российская переговорная группа во главе с помощником президента Владимиром Мединским ранее получила украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта.

Первый раунд переговоров двух стран прошел в Стамбуле 16 мая.