Стало известно, почему Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Политолог Богдан Безпалько заявил, что Россия не стала отказываться от участия в переговорах на фоне последних украинских атак, так как хочет показать свою приверженность мирному урегулированию. Об этом эксперт рассказал «Ленте.ру».

Второй раунд переговоров России и Украины должен пройти в Стамбуле 2 июня. За день до этого в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были совершены атаки с применением украинских FPV-дронов.

Целями атак стали аэродромы. В Минобороны РФ сообщили, что атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были успешно отражены. В Мурманской и Иркутской областях дроны вызвали возгорание нескольких единиц авиационной техники, пожары были ликвидированы. Жертв среди военных и гражданского населения в результате атак не было.

«Украина попыталась спровоцировать Россию на отказ от переговоров», - так это прокомментировал Безпалько.

Он посоветовал не ждать от второй встречи делегаций серьезных прорывов. По мнению политолога, прекращение огня будет возможно только после выработки четкого плана контроля за перемирием.

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Безпалько добавил, что в своем меморандуме Украина предложила поэтапно снимать с России санкции, оставляя возможность вернуть их «в любое время». Он назвал это ловушкой и указал, что Украина также отказывается обсуждать вопросы новых границ и сокращения ВСУ.