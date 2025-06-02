Второй раунд российско-украинских переговоров начался в Стамбуле

Второй раунд прямых переговоров российской и украинской делегаций о мирном урегулировании военного конфликта начался во дворце Чираган в Стамбуле. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщил ТАСС.

Интересы Москвы, как и на предыдущей встрече, представляют помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Делегацию от Киева в свою очередь возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров. Кроме того, в нее вошли представители Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины и офиса президента страны. При этом ее состав изменился — из нее исключили двух человек.

Первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся в Стамбуле 16 мая. Она прошла во дворце Долмабахче — резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000» и подготовить меморандумы с предложениями по мирному урегулированию.

25 мая Министерство обороны РФ отчиталось, что достигнутые в ходе переговоров договоренности об обмене пленными были выполнены в полном объеме — на родину вернулись 880 военнослужащих и 120 мирных граждан.

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Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров позже сообщил, что Мединский передаст меморандум на встрече 2 июня. Помощник президента в свою очередь подтвердил, что Россия уже получила от Украины проект документа о регулировании.

По данным западных СМИ, украинский меморандум включает пункты о полном прекращении огня и о наблюдении за его соблюдением «международными партнерами». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что Москва обсудит с Киевом эти документы в ходе второго раунда переговоров.