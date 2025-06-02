Кадыров наградил российского миллиардера и назвал его «дорогим дядей»

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил российского предпринимателя, основателя компании «РуссНефть» Михаила Гуцериева званием почетного гражданина республики. Об этом политик сообщил в Telegram.

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В своем посте Кадыров назвал миллиардера «дорогим дядей» и настоящим патриотом России. Глава Чечни подчеркнул, что в сложные для республики времена Гуцериев без колебаний поддержал курс ее первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова, с которым его связывали «теплые, личные и доверительные отношения».

По словам Кадырова, бизнесмен внес большой вклад в восстановление Чечни, сыграв важную роль в ключевых социальных проектах, направленных на повышение качества жизни жителей республики, а также на укрепление инфраструктуры и развитие экономики региона.

Ранее очередную медаль вручили 17-летнему сыну Кадырова Адаму. По рассказал ЧГТРК «Грозный», медаль подразделения «Ахмат-Крепость» присуждена подростку за помощь в выполнении боевых задач, а также за «весомый вклад в развитие подразделений Росгвардии».