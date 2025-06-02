Украина всегда достигала процветания только в тесном сотрудничестве с Россией, и оно все еще возможно, если в стране сменится режим. Об этом заявил Life.ru депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, после отделения УССР, украинцев «кормили пустыми обещаниями о вступлении в НАТО и Евросоюз», при том, что именно Россия помогала, предлагая скидки на энергоносители и экономическое сотрудничество.

«Стоило УССР отделиться, как с каждым годом таяли ее ресурсы, а люди, волею судеб оказывающиеся во власти, только и делали, что разворовывали природные богатства, ничего толком не развивая и не строя. С 2013 года в Киеве не было открыто ни одной станции метро», - констатировал Журавлев.

Парламентарий уверен, что наладить сотрудничество Украины и России все еще возможно, но при одном условии.

«Если на Украине сменится режим - на пророссийский. Или эта территория попросту вернется под наш контроль», - считает он.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев уже провели несколько раундов мирных переговоров в Стамбуле и в ходе консультаций были достигнуты определенные договоренности. Однако Киев вышел из переговорного процесса.

Возобновились переговоры только в мае 2025 года по инициативе президента России Владимира Путина. Позже российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом будущего мирного договора. Второй раунд переговоров для урегулирования украинского кризиса начался сегодня во дворце Чираган.