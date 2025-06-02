Захарова: РФ направила запрос Венесуэле в связи с задержанием россиян

Россия направила официальный запрос Венесуэле после задержания российских граждан местными правоохранителями. Об этом в понедельник, 2 июня, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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По словам дипломата, поступающую информацию о причинах задержания проверят, после чего в случае необходимости российское консульство окажет гражданам соответствующее содействие.

— Нам известно о сообщениях о задержании венесуэльскими силовыми структурами группы находящихся в этой стране российских граждан, — передает слова Захаровой официальный сайт министерства.

Другой случай произошел в конце декабря, когда сотрудники дорожно-патрульной службы в Аргентине остановили автомобиль с двумя дипломатами из России и попытались заставить их дуть в алкотестер.

Генеральное консульство РФ в Египте также сообщило о спасении 38 россиян после крушения батискафа у берегов Хургады.

Причиной крушения судна стало столкновение батискафа с рифом. По словам очевидцев, после этого на борту началась паника. Гиды и другие отдыхающие помогали вытаскивать испуганных людей из моря. Главное о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».