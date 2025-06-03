В России высказались об ответе на удары Киева по военным аэродромам

Россия обязательно ответит на удары Киева по военным аэродромам, ни один террорист не уйдет безнаказанным, заявил в беседе с «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я всегда говорил, что на любой террористический акт должен быть обязательный ответ. Ответ должен быть асимметричен тем действиям, которые совершены, поэтому, я считаю, чтобы не давать повод, необходимы ответные меры», — высказался депутат.

Парламентарий отметил, что Украина продолжает бить по гражданским объектам. Россия же не будет наносить удары по больницам, школам и жилым домам, взрывать поезда, заверил он.

«Мы обязательно должны ударить по объектам, которые обеспечивают действия террористов. Это объекты энергетические. Надо ударить по местам хранения газа, по объектам энергетики, по аэродромам, откуда идет соответствующая работа, по центрам принятия решений», — сказал Чепа.

Ранее The New York Times написала со ссылкой на опрошенных официальных американских лиц, что в США ждут, что Москва подготовит «значительный ответный удар» для Украины за массовую атаку дронами-камикадзе на аэродромы в городах России.