Путин встретился с Львовой-Беловой

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

В последний раз личная встреча Путина с Львовой-Беловой прошла в мае 2024 года. В ходе встречи в Кремле, в частности, обсуждалась работа по воссоединению украинских детей с семьями и возвращению с Украины российских детей.

При этом детский омбудсмен участвовала в мероприятиях президента по профильной тематике: так в четверг 29 мая она была на прошедшей по видеосвязи встрече Путина с многодетными семьями.