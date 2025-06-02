Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан открыл новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной во дворце Чыраган в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Делегации обеих стран представят предложения по возможному прекращению огня.

Со стороны Киева переговоры возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров, а российскую делегацию — помощник президента России Владимир Мединский. Также на переговорах присутствуют представители США, Великобритании, Франции и Германии.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в Стамбуле 16 мая, где стороны договорились начать разработку условий перемирия и обмена пленными.